«Пермгорэлектротранс» наймёт на год охранное предприятия для борьбы с хулиганами и безбилетниками Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс» ищет организацию, которая в течение года будет оказывать услуги по реагированию на тревожные сообщения, поступающие из 276 трамваев и автобусов организации. За выполнение договора МП готова выплатить 1 млн 745,4 тыс. руб. Соглашение предполагается заключить сроком на год с 1 ноября. Исполнитель должен определиться 24 октября.

Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчиком может стать любая организация с действующей лицензией на право осуществления частной охранной деятельности, способная круглосуточно принимать тревожные сообщения и направлять наряды для задержания и доставления в территориальный ОВД лиц, причастных к совершению противоправных действий.

В документации подробно расписано, как должны действовать водители транспортных средств и группа задержания после подачи сигнала «Тревога». Водитель останавливает транспортное средство, не нарушая правила дорожного движения, двери при этом не открывает и дожидается прибытия группы реагирования. Та в свою очередь уточняет место расположения трамвая или автобуса, затем производит его блокирование с соблюдением мер личной безопасности и принимают меры к задержанию и доставлению правонарушителя или безбилетника в полицию.

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