Максим Артамонов В Березниках до конца года расселят почти 300 семей Жильё должны получить 790 человек Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

На выездном заседании краевого правительства глава Березников Алексей Казаченко отчитался о реализации комплексного плана развития муниципального образования «Город Березники» в 2022-2023 годах и планах на 2024-2026 годы.

По словам чиновника, летом текущего года закончено переселение жителей в микрорайон «Любимов», а за два года введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, в которые переселены более 2 тыс. семей. Это почти 5 тыс. человек.

«В рамках программы по расселению из аварийного жилого фонда, до конца года будет расселено почти 300 семей — 790 человек. Также приобретаем квартиры для детей сирот, преимущественно в новостройках. За два года — 43 помещения», — пояснил Казаченко.

В ЖК «Любимов» с 2014 года построено 29 многоквартирных домов, 12 тыс. чел. уже получили в них новое жильё. В микрорайоне также работают три детских сада, школа с бассейном и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В середине июня было получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома по Строгановскому бульвару, 13 в ЖК «Любимов». Этот объект — последний на сегодня дом, который возводился КРПК в жилом комплексе.

В начале ноября этого года стало известно, что власти Пермского края не будут лишать «Любимов» статуса приоритетного проекта, а его стоимость увеличится на 1,2 млрд руб.

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