Получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего дома в ЖК «Любимов» в Березниках С 16 июня началась передача ключей новосёлам Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома по адресу Строгановский бульвар, 13 в ЖК «Любимов» в Березниках Пермского края. Этот объект — последний на сегодня дом, который возводился Корпорацией развития Пермского края (КРПК) в жилом комплексе. С 16 июня идёт передача ключей новосёлам, об этом сообщили в КРПК.

Напомним, в ЖК «Любимов» с 2014 года построено 29 многоквартирных домов, 12 тыс. чел. уже получили новое жильё в микрорайоне. Здесь также работают три детских сада, школа с бассейном, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, 1 июля в центральном сквере ЖК «Любимов» состоится день района, посвящённый завершению строительства микрорайона и программы переселения граждан из зоны техногенной аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.