Максим Артамонов В Пермском крае на 1,2 млрд рублей возросла стоимость строительства ЖК «Любимов» Последний объект ЖК был введён в эксплуатацию в июне этого года Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края не будут лишать ЖК «Любимов» в Березниках статуса приоритетного проекта, а его стоимость увеличится на 1,2 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на материалы регионального минэка.

В документах говорится, что предлагается «сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта «Строительство современного нового жилого микрорайона в правобережной части г. Березники», реализуемого акционерным обществом «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

Реализация этого проекта с 2014 по 2023 год обошлась в 13,4 млрд руб.

При этом издание обратило внимание на то, что, по сравнению с предыдущими изменениями в приоритетном проекте от 2021 года, стоимость строительства увеличилась на 1,2 млрд руб.

Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию дома по Строгановскому бульвару, 13 в ЖК «Любимов» в Березниках было получено в середине июня. Этот объект — последний на сегодня дом, который возводился КРПК в жилом комплексе. С 16 июня началась передача ключей новосёлам.

В ЖК «Любимов» с 2014 года построено 29 многоквартирных домов, 12 тыс. чел. уже получили в них новое жильё. В микрорайоне также работают три детских сада, школа с бассейном, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.