Аукцион по продаже комплекса зданий на Окулова, 73а назначен на 29 декабря Начальная цена продажи — 110 млн рублей Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

В Перми объявлен аукцион по продаже комплекса зданий на ул. Окулова, 73а — это объекты и земельный участок, которые с ноября находятся в зоне обслуживания и деловой активности (Ц-2) рядом с памятником архитектуры — бывшим хлебозаводом. До 22 декабря предприниматели могут подать заявки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В лот входят 10 объектов недвижимости общей площадью 3,7 тыс. кв. м, с земельным участком площадью 7 тыс. кв. м.

Аукцион назначен на 29 декабря. Начальная цена продажи — 110 млн руб. Аукцион пройдёт на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ».

Напомним, в феврале были проведены торги по продаже исторического здания бывшего хлебозавода (располагается на соседнем участке). Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения — памятник «Завод спиртоочистительный». Победил на торгах Всеволод Юшков, он предложил за имущество самую высокую цену — 38,76 млн руб. Условием заключённого с предпринимателем договора было проведение работ по сохранению ОКН.

В администрации напомнили, что в отношении территории хлебозавода разработана градостроительная концепция (была представлена и поддержана на Градостроительном совете Пермского края). Документ предполагает многофункциональную застройку — жильё, апартаменты, торговые объекты, офисы, — а также установление пешеходных связей между ул. Окулова, ж/д станцией и набережной.

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