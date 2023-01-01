Екатерина Артёмова На месте бывшего хлебозавода в центре Перми разрешили жилую застройку Краевые власти установили соответствующее зонирование для этой территории Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

Константин Долгановский

Правительство Пермского края издало постановление о внесении в правила землепользования и застройки Перми изменений, касающихся части территории бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Постановлением на участке площадью 7 тыс. кв. м устанавливается зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 и подзона с предельной высотностью зданий в 11 этажей.

Ранее эта часть территории хлебозавода находилась в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. С заявлением о смене зонирования в комиссию по землепользованию и застройке обратилась администрация Перми. В дальнейшем на этой площадке планируется жилищное строительство. В конце сентября комиссия поддержала предложение пермской мэрии.

Напомним, бывший хлебозавод расположен в историческом центре города. Предприятие было построено в XIX веке. В 1895 году в этом здании был открыт спиртоочистительный завод, с 1930 года здесь начало работать хлебопекарное производство. С 2017 года предприятие простаивает, в связи с чем городские власти решили его приватизировать.

Приватизацию главного здания хлебозавода и участка под ним, являющегося объектом культурного наследия, необходимо было проводить в рамках конкурса. Процедура завершилась в феврале этого года, победителем конкурса стал пермский предприниматель Всеволод Юшков. Теперь в течение трёх лет он должен отреставрировать здание. Остальную территорию хлебозавода, где расположены хозяйственные корпуса, мэрия решила продать с торгов под комплексную застройку, включающую жильё, апартаменты, торговые объекты и офисы.

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