Алёна Бронникова В Перми снесли фонтан, который находился рядом с историческим зданием «Биомеда» Фонтан был построен более ста лет назад Поделиться Твитнуть

Страница Владислава Тимофеева "ВКонтакте"

В Перми ведётся демонтаж старого производственного корпуса «Биомеда» по ул. Куйбышева, 54а. Как сообщил экскурсовод, автор путеводителей по Прикамью Владислав Тимофеев, на данный момент уже снесён старинный фонтан, который входил в комплекс «Бактериологического института Пермского губернского земства».

«Вторую неделю с трудом сносят старый производственный корпус "Биомеда". История сопротивляется, ломаются зубья экскаватора о столетние стены, на совесть тогда делали всё-таки. А вот уютный фонтан уже стёрт в пыль гусеницами», — написал он 21 ноября на своей странице ВКонтакте.

Бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства была основана в 1898 году, в 1911-м она была преобразована в институт. Комплекс был построен в начале прошлого века по проекту архитектора Е.А. Волошинова. Возраст снесённого фонтана составляет более ста лет.

Лабораторный корпус признали объектом культурного наследия (ОКН) Пермского края в 2021 году. Группа «Ясно девелопмент» приобрела участок со зданием в первом квартале того же года. В прошлом году в компании рассказали о планах провести работы по реконструкции здания и его приспособления для современного использования.

Так выглядел фонтан во дворе по ул. Куйбышева, 54а

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При этом здание производственного корпуса по ул. Куйбышева, 54 и фонтан, расположенный на территории комплекса, не имели статуса культурных объектов. Пермский историк и общественный деятель Денис Думлер в начале сентября 2023 года направил запрос в краевую инспекцию по охране ОКН о присвоении соответствующего статуса всему ансамблю. Ответ от ведомства пришёл отрицательный:

«Согласно указанному приказу, объектом культурного наследия является "Бактериологический институт Пермского губернского земства, архитектор Е.А. Волошинов" (г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 54а). Здание по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 54в и фонтан, расположенный во дворе объекта культурного наследия, объектами культурного наследия, а также предметом охраны объекта культурного наследия, не являются», — поделился историк со своими подписчиками ВКонтакте.





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