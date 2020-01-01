Мария Сыропятова Здание в центре Перми признано объектом культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

Ансамбль «Бактериологический институт Пермского губернского земства» (корпус №1 и корпус №2) признан объектом культурного наследия Пермского края. Приказ о включении ансамбля зданий по ул. Куйбышева, 54а в реестр объектов культурного наследия Пермского края был принят 19 февраля 2021 года краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

В официальном instagram-аккаунте ведомства сообщается, что лабораторный корпус «обладает особой архитектурной привлекательностью». Его главный фасад украшен ризалитами и большим количеством кирпичного декора. Производственный корпус выглядит более утилитарным: в нём располагалось промышленное производство сывороток и вакцин, обеспечивавших потребности Пермской губернии.

Бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства была основана в 1898 году, в 1911 году она была преобразована в институт.

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