Мария Сыропятова Историческое здание Бактериологического института в Перми планируют реконструировать Разрешение на работы планируется получить в 2023 году Поделиться Твитнуть

фото строительной группы «Ясно девелопмент»

Проектом реставрации и приспособления для современного использования здания «Бактериологического института Пермского губернского земства» на ул.Куйбышева, 54а в Перми будет заниматься ООО «Реставратор» (компания обладает лицензией на подобные работы). В строительной группе «Ясно девелопмент» сообщили, что разрешение на работы по реконструкции планируют получить в 2023 году.

«Сейчас ведутся работы по историко-культурным и научным исследованиям, обследование конструктивного состояния объекта, работы по согласованию режима работы и требований градостроительных регламентов зон охраны объектов культурного наследия. Разрабатывается концепция будущего функционального назначения здания», — сообщили в «Ясно-девелопмент».

После реконструкции в здании могут разместиться компании социальной сферы или здравоохранения.

Напомним, что «Бактериологический институт Пермского губернского земства» был включён в перечень объектов культурного наследия Прикамья в 2022 году. Группа «Ясно девелопмент» приобрела участок со зданием в первом квартале 2021 года. Лабораторный корпус обладает особой архитектурной привлекательностью. Его главный фасад украшен ризалитами и большим количеством кирпичного декора. Производственный корпус выглядит более утилитарным: в нём располагалось промышленное производство сывороток и вакцин, обеспечивавших потребности Пермской губернии.

Бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства была основана в 1898 году, в 1911 году она была преобразована в институт.

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