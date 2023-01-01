Алёна Бронникова Старинный фонтан в центре Перми может стать объектом культурного наследия Общественник Денис Думлер направил документы в Инспекцию по охране ОКН Поделиться Твитнуть

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Фонтан, расположенный в комплексе «Бактериологического института Пермского губернского земства» по ул. Куйбышева, 54а, может получить статус объекта культурного наследия (ОКН). Добиться присвоения ему статуса исторического памятника планирует пермский историк и общественный деятель Денис Думлер.

Сейчас ОКН является только здание института. Стоящие рядом производственный комплекс и фонтан таковыми не являются.

«Фонтан полуразрушенный, зарастает травой, скорее всего, исчезнет, если за его реставрацию не возьмутся всерьёз. Уверен, что здание и фонтан, не признанные ОКН, вполне могут быть снесены, тем более в Перми такие прецеденты уже случались, и не раз», — сообщил он «Тексту».

По информации издания, историк направил запрос в краевую Инспекцию по охране ОКН о дальнейшей судьбе объектов.

Бактериологическая лаборатория Пермского губернского земства была основана в 1898 году, в 1911 году она была преобразована в институт. Комплекс был построен в начале прошлого века по проекту архитектора Е.А. Волошинова.

Ансамбль признали ОКН Прикамья в 2021 году. Группа «Ясно девелопмент» приобрела участок со зданием в первом квартале того же года. В прошлом году в строительной группе рассказали о планах реконструкции здания и его приспособления для современного использования.

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