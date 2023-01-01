Максим Артамонов Мэр Перми высказался о застройке стадиона у гимназии № 33 На этом участке чиновники хотят возвести частный спортивный объект Поделиться Твитнуть

Во время прямого эфира ВКонтакте глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг планируемого строительства частного спортивного сооружения на территории гимназии № 33 в Свердловском районе города. Чиновники планируют установить этот объект на месте существующего стадиона гимназии, где занимаются спортом и физкультурой школьники и жители микрорайона Островский.

В ходе прямого эфира пользователи задали главе города несколько вопросов о том, что сейчас происходит с территорией рядом с гимназией.

Как заявил Эдуард Соснин, «проблема понятна, общественность выражает своё мнение по поводу того, что строительство спортивно-ледового комплекса не нужно, и оно ограничит возможность детей заниматься спортом».

«Работу с инвестором мы проводим регулярно. В проекте благоустройства территории предусмотрено абсолютно всё, что нужно для занятий спортом в школе. Там будут и беговые дорожки, и тренажёры. В общем, устройство территории будет таким, что учебный процесс никак не пострадает. Более того, инвестор обязался давать бесплатные часы для занятий на качественном льду учащимся данного учебного заведения. То есть мы отрабатываем так, что людям переживать не стоит, качество образования и занятий спортом для учащихся будет только лучше», — сказал чиновник.

Отметим, жители м/р Островский требуют вернуть гимназии № 33 стадион, на месте которого власти планируют возвести частную ледовую арену. По их словам, инвестор получил участок на территории образовательного учреждения без торгов, так как стройка была объявлена приоритетным инвестпроектом, а само решение разместить частный спортивный объект принималось без участия пермяков, которые живут в этом микрорайоне.

Инициативная группа защитников стадиона обеспокоена тем, что планы на строительство могут поменять, как это уже случалось с другими приоритетными инвестпроектами города. Например, в пристройке к Дому спорта «Рубин» по ул. Островского, 75 обещали разместить крытый теннисный корт, но там появился строительный магазин. Кроме того, недавно стало известно, что вместо медицинского центра на ул. Героев Хасана инвестор решил построить отель, часть которого будет передана в собственность краевым властям.

Напомним, в начале октября этого года проект ледовой арены на месте стадиона гимназии № 33 прошёл экспертизу. Автором проекта в реестре ЕГРЗ указано ООО «Пермгражданпроект». Застройщиком является компания президента краевой Федерации фигурного катания на коньках Дмитрия Шубодёрова ООО «СК «Факел».

В прошлом году краевое правительство одобрило смену зонирования на земельном участке по ул. Островского, 68, установив зону ЦС-3.

«Новый компаньон» уже разбирался в этой истории. Подробности можно прочитать в нашей статье

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