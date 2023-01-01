Алёна Бронникова Проект ледовой арены на месте стадиона гимназии № 33 в Перми прошёл экспертизу Окончить строительство планируется в 2024 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Проектная документация по строительству крытой тренировочной ледовой арены на месте стадиона пермской гимназии № 33 получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Информация появилась на сайте ЕГРЗ 2 октября.

Автором проекта в реестре указано ООО «Пермгражданпроект». Застройщиком является компания президента краевой Федерации фигурного катания на коньках Дмитрия Шубодёрова ООО «СК «Факел».

Краевое правительство одобрило смену зонирования на земельном участке по ул. Островского, 68 в 2022 году, установив зону ЦС-3. Это позволит возвести спорткомплекс на данной территории. В марте прошлого года «Факел» представил проект будущего объекта.

Круглогодичный комплекс планируется построить на земельном участке площадью 5,4 тыс. кв. м. На его территории будут работать секции по фигурному катанию и хоккею, будут проходить соревнования по этим видам спорта. Возведение объекта было признано приоритетным инвестиционным проектом. Старт функционирования ледового комплекса планируется в четвёртом квартале 2024 года.

Кроме того, в состав приоритетного инвестпроекта СК «Факел» входит строительство открытой спортивной площадки для занятий по футболу на ул. Юннатской, 1а в Индустриальном районе. Общий размер инвестиций составит 355 млн руб. Сроки реализации объектов — 2021-2026 годы.





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