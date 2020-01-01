Мария Сыропятова Краевой кабмин одобрил строительство спорткомплекса на месте стадиона гимназии №33 В Перми завершена смена зонирования на соответствующем земельном участке Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми разыграла подряд на строительство нового корпуса гимназии №33

Краевое правительство одобрило смену зонирования на земельном участке под стадионом гимназии №33 (ул.Островского, 68) в Перми. Теперь здесь установлена зона ЦС-3, которая разрешает строительство спорткомплекса. Постановление об этом подписано 18 февраля 2022 года губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Напомним, в мэрии Перми есть проект по передаче участка под стадионом гимназии №33 под строительство спорткомплекса. Планируется передать его через механизм муниципально-частного партнёрства. Именно под него и изменялось зонирование территории. При этом в мэрии Перми в начале февраля 2022 года пояснили, что гимназией №33 подано заявление о прекращении постоянного (бессрочного) права пользования на земельный участок под школьным стадионом.

Смена зонирования открывает перспективы заключения соглашения с потенциальным инвестором. При этом, параллельно мэрия Перми инициировала проект строительства нового корпуса гимназии. Конкурс разыгран в начале февраля. Эксперты говорят, что если участок под стадионом гимназии №33 будет передан под спорткомплекс, то земли под новый корпус не хватит.

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