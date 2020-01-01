Мария Сыропятова Мэрия Перми разыграла подряд на строительство нового корпуса гимназии №33 за 874 млн рублей Новый корпус должны построить к концу 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми разыграла подряд на строительство нового корпуса гимназии №33

Победителем конкурса на проектирование и строительство нового корпуса гимназии №33 по адресу ул.Островского, 68 объявлена пермская компания ООО «Юнайт». Согласно опубликованному на портале госзакупок протоколу итоги конкурса были подведены досрочно.

Компания-победитель была единственным подрядчиком, подавшей заявку на эти торги. Договор на работы должен быть заключён по начальной (максимальной) стоимости работ – 874,3 млн руб.

Конкурс на работы был объявлен 30 декабря 2021 года, а 17 января 2022 года в конкурсную документацию были внесены изменения. Из технического задания было исключено упоминание проекта школы в микрорайоне Сайгатский города Чайковского, проектные решения которой планировалось использовать повторно.

Согласно документации, корпус разместят на территории между основным зданием и жилыми домами по ул. Рабоче-Крестьянской, 25, ул. Островского, 64 и 64а.

Предполагается построить трёхэтажное здание на 825 учащихся с подвалом и лифтами для подъёма посетителей и маломобильных групп населения.

Сроки строительства, включая проектирование — с марта 2022 по декабрь 2023 года.

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