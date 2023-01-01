Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Объявлены результаты XVII Пермского краевого фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса»
Конкурсные просмотры лучших спектаклей театров Пермского края за последние два года состоялись 5 и 8 октября, а также с 13 по 19 ноября. В конкурсе участвовало 10 спектаклей, ещё шесть спектаклей были показаны общественному жюри журналистов и блогеров специальной программы «Открытая сцена». Всего в фестивале приняло участие 12 театральных коллективов из Перми и Пермского края.
«Волшебная кулиса» расширила свой формат, но ограничила
число конкурсных работ: в прошлые годы в афишу входило от 15 до 17 спектаклей,
среди которых члены жюри выбирали лучшие в разных номинациях. Нынче конкурсных
спектаклей всего десять, зато была внеконкурсная «Открытая сцена», в которую
вошли постановки, основанные на документах или представленные в непривычных для
традиционного театра решениях; впервые прошли и видеопоказы спектаклей в сети
социальных кинотеатров Прикамья.
В жюри нынешней «Волшебной кулисы» вошли ведущие театральные
критики и эксперты России: Олег Лоевский, Наталья Каминская, Нияз Игламов и
Георгий Ковалевский.
20 ноября в частной филармонии «Триумф» состоялась церемония
награждения победителей «Волшебной кулисы-2023».
Лучшим спектаклем большой формы названа «Трагедия о короле
Ричарде III» (18+) Березниковского драматического театра, режиссёр Пётр
Незлученко.
Лучшим спектаклем малой формы – «Живая история о смерти»
(12+) Театра-Театра, режиссёр Татьяна Михайлюк.
Приз за лучшую режиссёрскую работу получил Дмитрий
Огородников за спектакли «Рассвет» (16+) в Камерном
театре «Новая драма» и «Тихий свет» в Камерном драматическом театре «Доминанта»
(Губаха).
Спектакль «Доминаты» «Тихий свет» получил также приз за
лучший актёрский ансамбль.
В номинации «Музыка к спектаклю» приз получила Евгения
Терёхина за музыку к «Живой истории о смерти».
В номинации «Лучшая работа сценографа» – Евгений Лемешонок
за «Трагедию о короле Ричарде III».
Лучшей работой художника по костюмам была признана работа
Ирэны Белоусовой в «Живой истории о смерти».
Приз за лучшую женскую роль получила Ярослава Ульянова за роль
Пиноккио в одноимённом спектакле Коми-Пермяцкого национального драматического
театра им. М. Горького.
Лучшей мужской ролью была признана роль Сумасшедшей в
спектакле «Река
Керлью» (12+) в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского, которую исполнил Сергей Власов.
Таким образом, мужская и женская номинации как бы поменялись
местами.
Приз за лучшую женскую роль второго плана – у Натальи
Максимовских за исполнение роли Хозяйки в «Рассвете», за лучшую мужскую роль
второго плана – у Кирилла Троицкого за исполнение роли Паромщика в «Реке
Керлью».
Лучших эпизодических женских ролей две: Грицацуева в
исполнении Натальи Мироновой в спектакле «Великий комбинатор» в Лысьвенском
театре драмы им. Савина и Старушка в исполнении Натальи Макаровой в
«Живой истории о смерти».
Лучшая роль молодой актрисы – Панночка в исполнении
Анастасии Миранович в «Рассвете», лучшая роль молодого актёра – Ричард в
исполнении Дмитрия Поддубного в «Трагедии о короле Ричарде III».
Специальные призы жюри получили спектакль молодого режиссёра
Фёдора Федотова «Река Керлью» и дирижёр Евгений Воробьев за музыкальное
руководство тем же спектаклем.
Примечательно, что Пермский театр оперы и балета принял
участие в конкурсе «Кулисы» впервые с 2013 года.
Ещё два приза получили лауреаты голосования экспертного
совета специальной программы «Открытая сцена». Лауреатами этой программы стали
спектакли «КУБ» Камерного драматического театра «Доминанта» (Губаха) и «Место
действия: Лысьва» Лысьвенского театра драмы им. Савина.
По традиции, члены правления Пермского отделения СТД РФ в
рамках «Волшебной кулисы» награждают коллег в номинации «Честь и достоинство в
профессии». В нынешнем году награда была присуждена режиссёру и актёру Коми-Пермяцкого
национального драматического театра Станиславу Мещангину.
Фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» проходит в Перми раз в
два года. В следующий раз театры Пермского края будут соревноваться в 2025
году.
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