Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Объявлены результаты XVII Пермского краевого фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса» Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "Волшебная кулиса"

Конкурсные просмотры лучших спектаклей театров Пермского края за последние два года состоялись 5 и 8 октября, а также с 13 по 19 ноября. В конкурсе участвовало 10 спектаклей, ещё шесть спектаклей были показаны общественному жюри журналистов и блогеров специальной программы «Открытая сцена». Всего в фестивале приняло участие 12 театральных коллективов из Перми и Пермского края.

«Волшебная кулиса» расширила свой формат, но ограничила число конкурсных работ: в прошлые годы в афишу входило от 15 до 17 спектаклей, среди которых члены жюри выбирали лучшие в разных номинациях. Нынче конкурсных спектаклей всего десять, зато была внеконкурсная «Открытая сцена», в которую вошли постановки, основанные на документах или представленные в непривычных для традиционного театра решениях; впервые прошли и видеопоказы спектаклей в сети социальных кинотеатров Прикамья.

В жюри нынешней «Волшебной кулисы» вошли ведущие театральные критики и эксперты России: Олег Лоевский, Наталья Каминская, Нияз Игламов и Георгий Ковалевский.

20 ноября в частной филармонии «Триумф» состоялась церемония награждения победителей «Волшебной кулисы-2023».

Лучшим спектаклем большой формы названа «Трагедия о короле Ричарде III» (18+) Березниковского драматического театра, режиссёр Пётр Незлученко.

Лучшим спектаклем малой формы – «Живая история о смерти» (12+) Театра-Театра, режиссёр Татьяна Михайлюк.

Приз за лучшую режиссёрскую работу получил Дмитрий Огородников за спектакли «Рассвет» (16+) в Камерном театре «Новая драма» и «Тихий свет» в Камерном драматическом театре «Доминанта» (Губаха).

Спектакль «Доминаты» «Тихий свет» получил также приз за лучший актёрский ансамбль.

В номинации «Музыка к спектаклю» приз получила Евгения Терёхина за музыку к «Живой истории о смерти».

В номинации «Лучшая работа сценографа» – Евгений Лемешонок за «Трагедию о короле Ричарде III».

Лучшей работой художника по костюмам была признана работа Ирэны Белоусовой в «Живой истории о смерти».

Приз за лучшую женскую роль получила Ярослава Ульянова за роль Пиноккио в одноимённом спектакле Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького.

Лучшей мужской ролью была признана роль Сумасшедшей в спектакле «Река Керлью» (12+) в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского, которую исполнил Сергей Власов.

Таким образом, мужская и женская номинации как бы поменялись местами.

Приз за лучшую женскую роль второго плана – у Натальи Максимовских за исполнение роли Хозяйки в «Рассвете», за лучшую мужскую роль второго плана – у Кирилла Троицкого за исполнение роли Паромщика в «Реке Керлью».

Лучших эпизодических женских ролей две: Грицацуева в исполнении Натальи Мироновой в спектакле «Великий комбинатор» в Лысьвенском театре драмы им. Савина и Старушка в исполнении Натальи Макаровой в «Живой истории о смерти».

Лучшая роль молодой актрисы – Панночка в исполнении Анастасии Миранович в «Рассвете», лучшая роль молодого актёра – Ричард в исполнении Дмитрия Поддубного в «Трагедии о короле Ричарде III».

Специальные призы жюри получили спектакль молодого режиссёра Фёдора Федотова «Река Керлью» и дирижёр Евгений Воробьев за музыкальное руководство тем же спектаклем.

Примечательно, что Пермский театр оперы и балета принял участие в конкурсе «Кулисы» впервые с 2013 года.

Ещё два приза получили лауреаты голосования экспертного совета специальной программы «Открытая сцена». Лауреатами этой программы стали спектакли «КУБ» Камерного драматического театра «Доминанта» (Губаха) и «Место действия: Лысьва» Лысьвенского театра драмы им. Савина.

По традиции, члены правления Пермского отделения СТД РФ в рамках «Волшебной кулисы» награждают коллег в номинации «Честь и достоинство в профессии». В нынешнем году награда была присуждена режиссёру и актёру Коми-Пермяцкого национального драматического театра Станиславу Мещангину.

Фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» проходит в Перми раз в два года. В следующий раз театры Пермского края будут соревноваться в 2025 году.

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