Алёна Бронникова Участки лесничества задействуют под возведение третьего пермского моста через Каму Общая площадь составляет 739 га Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края обратилось в комиссию по ПЗЗ для установления территориальной зоны транспортных сооружений (С-3) в отношении четырёх участков на левом берегу Камы. Проект был рассмотрен на заседании 16 ноября.

Как рассказали «Новому компаньону» в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, установление территориальной зоны связано с третьим этапом строительства мостового перехода через Каму с подходами. Для этого будут задействованы четыре участка в Дзержинском районе, входящих в Вернекурьинское участковое лесничество.

«В рамках третьего этапа — реконструкции существующей автодорожной развязки на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева и Дружбы — планируется изменение границ Пермского городского лесничества. В связи с этими изменения городскому лесничеству предоставлены компенсационные меры — в Ленинском районе увеличена зона городских лесов», — сообщили в ведомстве.

Изменению границ подлежат 17 выделов в 77 квартале Ленинского района, общая площадь составляет 739,7 га. Согласно публичной кадастровой карте, на данный момент установлено разрешённое использование участков: для рекреации, общего пользования, резервные леса, а также осуществление использования, защиты и воспроизводства лесов.

Ранее проект прошёл публичные слушания. Члены комиссии по ПЗЗ одобрили заявление «УАДиТ».

В начале ноября краевое правительство также приступило к изъятию 17 земельных участков на левом берегу Камы для строительства нового объекта. Мостовой переход будет соединять улицы Окулова и Борцов Революции на левом и правом берегу Камы соответственно. В апреле «Новый компаньон» сообщал, что проект отправлен на экспертизу . Ввести мост в эксплуатацию власти намерены в 2027 году. Его сметная стоимость оценивается в 43,5 млрд руб., общий объём работ - в 65,5 млрд руб. в текущих ценах.





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