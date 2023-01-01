Алёна Бронникова В мэрии Перми рассказали о реализации концессии по обновлению трамвайного комплекса До конца года в городе ждут 23 новых вагона Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова представила депутатам гордумы ежеквартальный доклад о реализации концессионных соглашений. Речь шла, в том числе, о модернизации трамвайного комплекса.

В рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Пермь», заключённого в 2022 году, планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей. На сегодня полностью обновлены 2,2 км по ул. Куйбышева. По ул. Дзержинского работы выполнены на 75% — из 3,8 км демонтировано 3,4 км, уложено — 1,7 км. По ул. Мира проведено более половины работ, демонтировано 4,1 км путей, подготовлено основание, уложено 1,7 км. На данный момент готовность на этом участке составляет 54%, срок окончания работ — май 2024 года.

В третьем квартале концессионеру за счёт бюджетов всех уровней было направлено 1,4 млрд руб.

По условиям договора, компания также обязуется приобрести 44 новых трамвайных вагона. Из них 30 вагонов должны быть поставлены до конца года. На данный момент в Пермь поступило только семь. В связи с этим у депутатов возникли вопросы по срокам поставки.

«По информации от концессионера, оставшиеся вагоны они поставят до конца декабря. Часть поставок ожидается уже в ноябре, остальные — в декабре. По мере введения в эксплуатацию новых вагонов старые, произведённые в 80-х — начале 90-х годов, будут выводиться из эксплуатации и утилизироваться. Деньги за утилизацию будет получать «Пермгорэлектротранс» как балансодержатель», — рассказал присутствующий на заседании начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

Трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали в ноябре 2022 года. В рамках соглашения компания должна модернизировать трамвайный комплекс региональной столицы до 2025 года. Помимо поставки новых вагонов и капремонта восьми участков путей, будут проведены реконструкция депо Балатово и модернизация семи тяговых подстанций. Проект обойдётся в 16,1 млрд руб., из которых 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

В сентябре по обновлённым путям на ул. Куйбышева запустили движение трамваев. Обустройство остановочных платформ и контактной сети на этом участке закончат в течение осени.

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