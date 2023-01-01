В Пермь прибыл первый концессионный трамвай Он выйдет на линию через две недели Поделиться Твитнуть

В Пермь прибыл первый из 44 трамваев, запланированных к поставке в краевой центр в рамках концессионного соглашения. В настоящее время «Львёнок» находится в депо «Красный Октябрь». Там он пройдёт необходимую техническую подготовку и через две недели выйдет в первый рейс. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Новый вагон низкопольный, оснащён необходимым оборудованием, в салоне имеются usb-зарядки для телефонов, медиа-панели, перед выходом на линию будут установлены стационарные валидаторы.

Как отметил Дмитрий Махонин, до конца года в Пермь планируется поставка ещё 29 трамваев «Львёнок», один из них прибудет до 14 июня.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать семь тяговых подстанций.

Постановление о выделении денег на реализацию проектов российское правительство подписало в начале апреля этого года.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

Сейчас в рамках соглашения идёт замена трамвайных путей на ул. Куйбышева.

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