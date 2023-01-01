По улице Куйбышева в Перми открыто трамвайное движение На участке заменено более 2 км трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Утром 14 сентября по отремонтированным путям на ул. Куйбышева проехали первые трамваи. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

На участке заменили 2,22 км трамвайных путей. Обустройство остановочных платформ и контактной сети закончат в течение осени, уже без остановки движения.

Губернатор добавил, что это первый этап, который закончен в рамках комплексного развития электрического транспорта в Перми. До конца года планируется завершить реконструкцию путей на ул. Дзержинского и частично выполнить работы по ул. Мира.

Напомним, в ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать семь тяговых подстанций.

Постановление о выделении денег на реализацию проектов российское правительство приняло в начале апреля этого года.

Модернизация обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.