Алёна Бронникова Суд обязал мэрию Перми привести в порядок историческое здание компании «Зингер» Объект исключили из прогнозного плана приватизации на 2024-2026 годы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми представила проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2024-2026 годы. Как сообщил на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами глава департамента имущественных отношений Перми Александр Хаткевич, изначально в этот проект вошло также здание по ул. 1905 года, 18. Однако объект было решено исключить из перечня для исполнения постановления суда.

Здание является объектом культурного значения «Представительство компании «Зингер» и находится в муниципальной собственности. Мэрия планировала реализовать на аукционе расположенные в нём помещения. Однако Мотовилихинский районный суд обязал город выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте и привести здание в нормативное состояние.

В целом в проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на ближайшие три года вошли нереализованные до 1 октября 2023 года объекты недвижимости и 20 новых. Согласно документу, администрация реализует семь отдельно стоящих зданий с земельными участками, 40 встроенных нежилых помещений и пять долей в праве собственности земельного участка.

С учётом сложившейся средней стоимости 1 кв. м, результатов проведённых аукционов и торгов и коэффициента реализации был рассчитан объём доходов бюджета Перми. Планируется, что в 2024 году доходы от приватизации муниципального имущества в городскую казну составят 95 млн, в 2025-м — 73 млн, а в 2026-м — 53 млн руб.

В прошлом году администрация Перми планировала выставить на торги помещения в здании по ул. 1905 года, 18. Общая площадь помещений на первом и втором этажах, включённая в прогнозный план 2022-2024 годов, составляла 402,7 кв. м. На то, что объект нуждается в реставрации, указывала прокуратура Мотовилихинского района ещё в 2021 году.





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