Мария Сыропятова Администрация Перми выставит на торги объект культурного наследия в Мотовилихе Помещения находятся в здании 1917 года постройки Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. 1905 года 8 / фото: domofoto.ru

Мэрия Перми собирается продать с торгов помещения в двухэтажном доме, который признан объектом культурного наследия. Согласно плану приватизации города Перми на 2022-24 годы, были включены помещения в 402,7 кв.м. на первом и втором этажах здания «Торгового дома» по ул. 1905 года, 8 (ранее их в плане не было). Дата строительства здания — 1917 год.

Напомним, что в прошлом году в план приватизации были включены помещения в двухэтажном здании по адресу ул. 1905 года, 18. Здание является объектом культурного наследия — «Представительство компании «Зингер». Год ввода в эксплуатацию — до 1917 года. Помещения в 484,3 кв.м. на втором этаже здания до сих пор не проданы и по-прежнему находятся в плане приватизации.

В 2021 году прокуратура Мотовилихинского района требовала от собственников отреставрировать старинное здание компании «Зингер».

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