В Перми прокуратура требует отреставрировать старинное здание компании «Зингер» Часть этого дома находится в муниципальной собственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила исполнение требований законодательства о благоустройстве расположенных на ул. 1905 года объектов культурного наследия.

Было установлено, что собственники памятника «Представительство компании «Зингер» не выполняют ремонтно-реставрационные работы, которые необходимы для поддержания здания в надлежащем состоянии.

Кроме того, выяснилось, что на фасадах дома нет информационной надписи об объекте культурного наследия, допущено размещение рекламных листовок.

По результатам проверки Мотовилихинская прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на одного из собственников памятника обязанность по устранению нарушений.

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил требования надзорного органа в полном объёме.

Напомним, что частично памятник «Представительство компании «Зингер» находится в муниципальной собственности.





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