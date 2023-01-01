Алёна Бронникова В Перми скончалась женщина, пострадавшая при падении лифта в больнице Её дочь планирует написать заявление в Следственный комитет Поделиться Твитнуть

больница №6 (Архангела Михаила)

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В Перми скончалась пациентка больницы № 6 на ул. Лобачевского, 26 (больница Архангела Михаила), которая пострадала при падении лифта 10 октября. Об этом Properm.ru рассказала её дочь Екатерина Хмылова.

В больнице № 6 Людмила Пупышева проходила лечение в отделении гастроэнтерологии. Выписать её должны были 10 октября, Екатерина собиралась приехать к этому моменту и помочь матери добраться до дома. Однако утром Людмила позвонила дочери и сообщила, что упала в лифте, не чувствует ног, и её повезут в другую больницу.

Женщину увезли в травматологию на Гайве с переломом обеих ног. Гипс ей наложили до паха, самостоятельно она передвигаться не могла. При этом её мучили сильные боли и тошнота. Через три дня врачи снова направили Людмилу в больницу на Лобачевского.

По словам Екатерины, никаких обследований врачи не проводили, только пытались обезболить. Через два дня, 15 ноября, женщину экстренно перевезли в хирургическое отделение на Писарева, 56, врачи приняли решение о срочной операции.

После операции она провела в реанимации 12 часов и скончалась, не приходя в сознание. Екатерина уверена, что причиной смерти стало падение в лифте, так как перед выпиской 10 октября её мать чувствовала себя хорошо.

По информации краевого минздрава, все, кто находился в тот момент в лифте и был доставлен в травматологию, уже выписаны в удовлетворительном состоянии. По предварительному заключению, смерть Людмилы Пупышевой связана с тяжёлой сопутствующей патологией и наступила по причинам, не связанным с травмой в лифте.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут установлены истинная причина смерти пациентки и влияние травм в лифте на дальнейшее ее состояние. По факту обрушения лифта Следственный комитет возбудил уголовное дело, предусмотренное статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», ведётся проверка.

На данный момент ни Людмила, ни её дочь не признаны потерпевшими. Екатерина планирует подать отдельное заявление в следком по причине смерти матери.

Напомним, падение лифта с 14 пассажирами произошло 10 октября в больнице Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе Перми. Пострадавшими оказались трое. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования ЧП. После инцидента губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить лифты во всех медучреждениях региона.

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