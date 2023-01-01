Алёна Бронникова КСП Прикамья оценила риски передачи части полномочий Пермского МО краю Законопроект предусматривает перераспределение полномочий в коммунальной сфере Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Пермского края (КСП) направила в краевой парламент заключение на проект закона о перераспределении отдельных полномочий между органами самоуправления Пермского муниципального округа и органами государственной власти региона. Документ опубликован на сайте кабмина.

Эксперты обратили внимание на то, что полномочия по организации водоснабжения и теплоснабжения будут переданы частично, однако в сопроводительной документации не уточнятся вопрос распределения имущества между округом и краем. Кроме того, используемое для осуществления этих полномочий муниципальное имущество находится в хозяйственном ведении унитарных предприятий, что ограничивает возможность его изъятия и управления муниципальной собственностью.

Финансово-экономическое обоснование законопроекта показало, что для его реализации потребуется увеличение штата на четыре человека. Ежегодно расходы на их содержание составят 4,3 млн руб. При этом в документе нет информации о прогнозируемых затратах на разработку и актуализацию схем водо- и теплоснабжения. Сейчас работы по созданию схем коммунальных сетей ведутся только в трёх населённых пунктах, соответствующие работы требуются ещё более чем для 60 территорий.

Экспертиза показала отсутствие полной оценки всех финансовых затрат на осуществление инициативы. Согласно выводу КСП, существуют определённые риски реализации переданных полномочий в полном объёме, так как в проекте регионального бюджета на 2024-2026 годы не учтены бюджетные ассигнования отсутствующих схем водо- и теплоснабжения.

Законопроект поступил на рассмотрение депутатами краевого парламента в начале ноября. Документом предусмотрено право передачи в собственность края имущества Пермского МО, предназначенного для осуществления полномочий в сфере водоотведения, водо- и теплоснабжения. В случае его принятия, закон вступит в силу с 1 января 2024 года на неограниченный срок.

В ответ на инициативу глава муниципалитета Владимир Цветов направил письмо. Он выразил убеждение, что данная инициатива может привести к нарушению единства и комплексного подхода в управлении. Сроки подключения новых коммунальных объектов увеличатся, а инвестиционная привлекательность округа может снизиться.





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