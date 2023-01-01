Екатерина Артёмова Проект реконструкции перрона пермского аэропорта Большое Савино будет скорректирован Дополнительные обследования грунта показали необходимость изменений документации Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

АО «Стройтрансгаз» (СТГ), которое является генподрядчиком реконструкции перрона и рулёжных дорожек пермского аэропорта, завершило инженерно-геологические изыскания на месте работ. Как сообщается на сайте компании, их результат показал, что требуется корректировка проектной документации.

В СТГ пояснили, что при разработке проектной документации проектировщиками за основу принималась глубина сезонного промерзания в соответствии с нормативной документацией на отметке 1,59 м. Однако в результате проведённых изысканий и полученных теплотехнических характеристик грунтов на территории аэропорта выявлено, что фактическая глубина промерзания грунтов составляет от 2,74 до 3,02 м. Сроки корректировки проектной документации, которая будет включать замещение обводнённых грунтов искусственными, пока не определены.

«Но планируется выйти из экспертизы до начала строительного сезона», — говорится в сообщении СТГ.

Напомним, контракт на выполнение реконструкции инфраструктуры пермского аэропорта был заключён в сентябре 2022 года. Цена контракта составляет 820,7 млн руб. Согласно графику строительно-монтажных работ, реконструкцию нужно было завершить до 30 сентября текущего года. В октябре пермские СМИ обратили внимание, что работы до сих пор не выполнены. В СТГ отставание от графика тогда объяснили тем, что после демонтажа существующего верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона в нижнем слое основания бетона были выявлены дефекты, в частности, сквозные трещины, которые могли появиться вследствие морозного пучения грунтов. В компании сообщали, что проведут обследования грунтов оснований для установления истинных причин деформации покрытий.

ФКУ «Ространсмодернизация», которое является заказчиком работ, неоднократно направляло СТГ претензии по поводу ненадлежащего исполнения предусмотренных контрактом обязательств. Компании были предъявлены штрафы и неустойки на общую сумму более 8 млн руб.

Это уже второй контракт компании «Стройтрансгаз» на выполнение реконструкции перрона Большого Савино. Предыдущий, заключённый в 2018 году, был расторгнут из-за нарушений при ведении работ.

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