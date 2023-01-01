В Перми отменили проведение Фестиваля магии Ранее мероприятие раскритиковал священник Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

Пермская эзотерическая мастерская «Две метлы» всё же решила не проводить Фестиваль магии (18+) и отменила мероприятие. Об этом сообщили организаторы ВКонтакте.

Планировалось, что магический фестиваль состоится с 10 по 12 ноября. Решение было принято, несмотря на критику со стороны настоятеля прихода собора Во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла иерея Сергея Кармашева. Священник составил петицию и призвал закрыть эзотерическую мастерскую «Две метлы».

При этом ранее сообщалось, что мастерская «не намерена отказываться» от проведения фестиваля. Об этом заявила во время эфира ВКонтакте основательница мастерской Ольга Шавалеева. Она сообщила, что фестиваль пройдёт, как и было запланировано, с 10 по 12 ноября.

Мастерская «Две метлы» работает пять лет. Первый Фестиваль магии там прошёл в 2021 году. В 2022-м мероприятие не состоялось. Тогда против него высказались гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников и представители движения «Зов народа». Затем сотрудницы «Двух мётел» начали получать угрозы, а позже была совершена попытка нападения на мастерскую. После этого организаторы решили отказаться от проведения фестиваля.

Очередной фестиваль был анонсирован в конце октября этого года. В программе значились консультации «специалистов», мастер-классы и лекции.

В этот раз на мероприятие обратили внимание в пермском Петропавловском соборе. В соцсетях собора появилась петиция с призывом «закрыть шабаш».

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