Анна Брюханова В Перми совершено нападение на эзотерическую мастерскую Владельцы магазина считают, что злоумышленник религиозно фанатичный человек Поделиться Твитнуть

В четверг, 27 октября, был задержан злоумышленник, который пытался проникнуть в эзотерическую мастерскую «Две метлы» в Перми. Он был одет в костюм цвета хаки и имел при себе бутылку с горючим веществом и предмет, похожий на пистолет. Злоумышленника задержала полиция. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Нападение на мастерскую могли совершить из религиозных убеждений, считают владельцы магазина. Ранее «Две метлы» анонсировал проведение «Фестиваля магии» в Перми с 28 по 30 октября. Преследования начались сразу после этого, рассказали журналистам Properm.ru в мастерской: «Тут же начали писать у нас на странице и даже обещали провести вокруг салона крестный ход».

Пермский фестиваль в соцсетях критиковал и Борис Корчевников, главный редактор и генеральный директор православного телеканала «Спас». На своей странице ВКонтакте он опубликовал пост с призывом отменить мероприятие.

Напомним, ранее в Парке Горького под давлением жителей переформатировали фестиваль «Кошмариум». Героев западной культуры заменили на персонажей русских сказок, а от конкурса костюмов вовсе решили отказались.

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