Екатерина Артёмова Пермская эзотерическая мастерская не отказалась от проведения «Фестиваля магии» В мастерской прокомментировали негативную реакцию на мероприятие Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

Пермская эзотерическая мастерская «Две метлы» не намерена отказываться от проведения «Фестиваля магии» (18+) после публичного требования представителей церкви запретить мероприятие. Об этом заявила во время эфира ВКонтакте основательница мастерской Ольга Шавалеева. Она сообщила, что фестиваль пройдёт, как и было запланировано, с 10 по 12 ноября.

Ольга Шавалеева отметила, что название фестиваля «уже который год не даёт покоя общественности» и «даже задевает чувства верующих». «Буквы «маг» означают «я могу». И что я могу? Могу сидеть и ничего не делать, а могу что-то делать, приносить вред или пользу. Кто-то делает хотя бы что-то, а так сидеть, ничего не делать и только строчить — это очень смешно», — прокомментировала основательница мастерской негативную реакцию на фестиваль.

Она добавила, что на мероприятии будет много «радостных новостей и интересных событий». «Мы на очень позитивном настрое», — подчеркнула Шавалеева.

Мастерская «Две метлы» работает пять лет. Первый «Фестиваль магии» там прошёл в 2021 году. В 2022-м мероприятие не состоялось. Тогда против него сначала высказались гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников и представители движения «Зов народа», затем сотрудницы «Двух мётел» начали получать угрозы, а позже была совершена попытка нападения на мастерскую. После этого организаторы решили отказаться от проведения фестиваля.

Очередной фестиваль был анонсирован в конце октября этого года. В программе запланированы консультации «специалистов», мастер-классы и лекции. В этот раз на мероприятие обратили внимание в пермском Петропавловском соборе. В соцсетях собора появилась петиция с призывом «закрыть шабаш».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.