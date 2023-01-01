Максим Артамонов В Перми священник призвал закрыть эзотерическую мастерскую «Две метлы» Для этого он создал в сети петицию Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

Настоятель Петропавловского собора иерей Сергей Кармашев написал открытое обращение, в котором призвал закрыть эзотерическую мастерскую «Две метлы» из-за «мистического фестиваля», который её организаторы планируют провести в ближайшие выходные в Перми. Об этом сообщает «Рифей».

В петиции говорится, что «это заведение открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, рекламирует магическую и сатанинскую символику и атрибутику, а также курсы магии».

Деятельность такого заведения оскорбляет чувства верующих и попадает под ст. 148 Уголовного кодекса РФ, считают составители петиции.

Напомним, о том, что в Перми планируется провести фестиваль магии, стало известно в конце октября. Организаторы уже анонсировали в соцсетях данное мероприятия на 10-12 ноября, сообщив, что в программе будут консультации «специалистов», мастер-классы и трансформационные игры. При этом они уточнили, что участие в фестивале платное — билет стоит 10 тыс. руб.

Заведение «Две метлы» уже не в первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году в Перми также планировался аналогичный фестиваль. Но с критикой мероприятия ВКонтакте выступил Борис Корчевников, главный редактор и гендиректор православного телеканала «Спас». А затем злоумышленник проник в эзотерическую мастерскую «Две метлы» в Перми и пытался её поджечь. После этого фестиваль отменили.

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