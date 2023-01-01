В Перми с 10 по 12 ноября снова собираются провести фестиваль магии Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

В Перми объявили о новой попытке провести фестиваль магии. Организаторы уже анонсировали в соцсетях данное мероприятия на 10-12 ноября, сообщив, что в программе будут консультации «специалистов», мастер-классы и трансформационные игры. При этом они уточнили, что участие в фестивале платное — билет стоит 10 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей».

В прошлом году в Перми также планировался аналогичный фестиваль. Но с критикой мероприятия ВКонтакте выступил Борис Корчевников, главный редактор и генеральный директор православного телеканала «Спас». А затем злоумышленник проник в эзотерическую мастерскую «Две метлы» в Перми и пытался её поджечь. После этого фестиваль отменили.

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