Екатерина Артёмова Гендиректор пермской УК «Кристалл» предстанет перед судом Весной с крыши дома, находящегося на обслуживании компании, упала глыба и убила женщину Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следственное управление СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора управляющей компании «Кристалл» Александра Гордеечева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Как сообщает пресс-служба управления, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Днём 24 марта 2023 года с крыши дома ул. Адмирала Ушакова, 20 сошла снежно-ледяная глыба и упала на проходившую внизу женщину. Потерпевшей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте. Следствие считает, что несчастный случай произошёл вследствие преступного бездействия Александра Гордеечева, на которого как на гендиректора управляющей компании было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома.

Ранее управляющую компанию «Кристалл» оштрафовали на 130 тыс. руб., а сам Александр Гордеечев был отправлен под домашний арест.

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