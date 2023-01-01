Максим Артамонов В Перми состоится вечер памяти погибшей альпинистки Надежды Оленёвой Она упала при восхождении на гору в Непале Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация альпинизма России

На следующей неделе, 18 ноября, в Перми пройдёт вечер памяти пермской альпинистки Надежды Оленёвой, которая в октябре погибла при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации альпинизма России.

Памятный вечер состоится в бизнес-парк «Морион» на скалодроме «Рокстар» (шоссе Космонавтов, 111а) в 18:00. На встречу придут друзья и родные спортсменки. В программе запланирован фуршет и свободный микрофон. Все желающие смогут рассказал историю, связанную с альпинисткой.

Напомним, Надежда Оленёва пропала утром 14 октября. Она упала в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале и погибла. Тело спортсменки искали с помощью вертолёта. Однако работы вертолётной эвакуации были прекращены по погодным условиям, а также после схода лавин, изменивших снежно-ледовый рельеф на месте предполагаемого нахождения альпинистки.

Надежда Оленёва родилась 19 ноября 1985 года в Перми. Она была чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму, соосновательницей Пермской школы альпинизма, инструктором альпинизма II категории, обладательницей жетона «Спасение в горах» и членом сборной России.

В 2021 году организовала проект Mountain Guru — всероссийскую школу альпинизма, скалолазания и ледолазания, программы которой охватывали весь спектр альпинистской подготовки.

С 2006 года совершила более 200 восхождений. В 2019 году заняла третье место на чемпионате России в высотно-техническом классе, а в следующем году стала обладательницей серебряной медали в скальном классе. В 2022-м выиграла национальное первенство в высотно-техническом классе при восхождении на пик Королёва по Северной стене (Киргизия, 5816 м).

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