Пермская альпинистка Надежда Оленёва упала при восхождении на вершину Дхаулагири в Непале На поиски спортсменки 15 октября отправлен вертолёт Поделиться Твитнуть

Надежда Оленева

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37-летняя пермская альпинистка Надежда Оленёва пропала утром 14 октября, упав в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале. Как сообщает издание The Himalayan Times, инцидент произошёл около 11:25 по непальскому времени, когда группа российских спортсменов из трёх человек (в связке с Оленёвой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов) совершала восхождение на Дхаулагири в так называемом альпийском стиле.

По словам Исвари Пуделя, управляющего директора туристической компании Himalayan Guides («Гималайские гиды»), которая принимала участие в организации восхождения, началась поисково-спасательная операция.

Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь, разбитый на высоте 4600 м.

Как сообщили в Федерации альпинизма России, утром 15 октября (около 6:30 по непальскому времени) на поиски пермячки будет отправлен вертолёт. Более ранний вылет был невозможен из-за сильного тумана. В федерации также обратили внимание на некоторые неподтверждённые данные, опубликованные The Himalayan Times.

Вот что о предстоящем восхождении сама Оленёва сообщала в конце сентября ВКонтакте: «В планах нашей связки с Ромой Абилдаевым и Расимом Кашаповым совершить восхождение по северо-восточному ребру Дхаулагири на 8167 м, седьмую по высоте вершину мира, в спортивном стиле. Так и хочется сказать, ущипните меня, я лезу на восьмитысячник! В предвкушении новой высоты!». Она также добавила, что восхождение приурочено к 100-летию отечественного альпинизма и 100-летию Минспорта России.

Сущность спортивного (альпийского) стиля заключается в максимально быстром восхождении на вершину при минимальном использовании альпинистского снаряжения. При данном подходе участники восхождения совершают самостоятельный подъём всего необходимого снаряжения (включая бивачное), продовольствия, топлива. Стиль предполагает отказ от провешивания верёвочными перилами всего маршрута, от системы стационарных промежуточных лагерей, использования услуг носильщиков (шерпов) и кислородного оборудования.

На странице Оленёвой, открытой для комментариев, многие посетители оставляют слова поддержки: «Держись, Надя! Мы с тобой! Всё будет хорошо!», «Мы все молимся за тебя!».

Спортсменка из Перми Надежда Оленёва родилась 19 ноября 1985 года. Она чемпионка России и мастер спорта по альпинизму, соосновательница Пермской школы альпинизма. Инструктор альпинизма II категории, обладатель жетона «Спасение в горах», член сборной России. Лауреат премий «Золотой ледоруб России» (2022) и «Стальной ангел» (2018, 2021).

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