Максим Артамонов Федерация альпинизма РФ заявила о прекращении поисков альпинистки Оленёвой Её тело не смогли достатать из расшелины в горах Поделиться Твитнуть

В Федерации альпинизма России сообщили о прекращении поисково-спасательной операции на склонах Дхаулагири по извлечению тела Надежды Оленёвой. Родным, друзьям и всем, кто близко знал спортсменку, организация выразила глубокие соболезнования.

В федерации отметили, что работы прекращены после попыток вертолётной эвакуации по погодным условиям, а также после схода лавин, вызвавших изменение снежно-ледового рельефа на месте предполагаемой нахождения альпинистки.

«Сегодня утром вертолёт вылетел для эвакуации Нади Оленёвой с Дхаулагири. Во всем районе стояла сильная облачность. Тем не менее, пилоту удалось сначала забрать на борт Романа Абилдаева, а затем сквозь разрыв в облаках подлететь к месту, где была обнаружена Надежда Оленева во время поискового рейса. К сожалению, накануне начался снегопад и сошедшие сверху лавины и большие массы снега уже успели засыпать так, что рельеф изменился, и обнаружить ее больше не удалось», — говорится в заявлении Федерации альпинизма.

В организации сообщили, что «для всего российского альпинистского сообщества эта утрата — большая трагедия», и «на протяжении последних трёх дней многие друзья, коллеги, напарники, воспитанники Нади следили за событиями на Дхаулагири».

Напомним, 37-летняя пермская альпинистка Надежда Оленёва пропала утром 14 октября. Она упала в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале. Происшествие случилось около 11:25 по непальскому времени, когда группа российских спортсменов из трёх человек (в связке с Оленёвой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов) совершала восхождение на Дхаулагири в так называемом альпийском стиле. Позже стало известно, что она погибла. Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь, разбитый на высоте 4600 м.

Спортсменка из Перми Надежда Оленёва родилась 19 ноября 1985 года. Она была чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму, соосновательницей Пермской школы альпинизма, инструктором альпинизма II категории, обладательницей жетона «Спасение в горах» и членом сборной России.

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