Пермская альпинистка Надежда Оленёва погибла после падения в расщелину в Непале Эвакуация тела намечена на 16 октября Поделиться Твитнуть

Чемпионка России по альпинизму из Перми Надежда Оленёва погибла во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири в Непале. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

Тело спортсменки обнаружено, однако из-за сложных погодных условий вертолёт не смог приземлиться на месте происшествия для эвакуации.

Инцидент произошёл в субботу, когда Оленёва упала с высоты около 6680 м. Она шла к вершине в связке с альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым.

Накануне организовать спасательную миссию с помощью вертолёта не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Павел Шабалин заявил, что в настоящее время решается вопрос о способе транспортировки тела.

Посол России в Непале Алексей Новиков также подтвердил обнаружение альпинистки и сообщил, что спасательная группа отправится на место происшествия 16 октября. Только после этого можно будет говорить о гибели спортсменки официально, добавил посол.

На странице Оленёвой ВКонтакте, открытой для комментариев, многие посетители уже оставляют слова соболезнования: «Надя... Навсегда в сердце», «Не верю... Как же так?!», «Ты всегда будешь с нами».

Спортсменка из Перми Надежда Оленёва родилась 19 ноября 1985 года. Она является чемпионкой России (2022) и мастером спорта по альпинизму, соосновательницей Пермской школы альпинизма. Инструктор альпинизма II категории, обладатель жетона «Спасение в горах», член сборной России. Лауреат премий «Золотой ледоруб России» (2022) и «Стальной ангел» (2018, 2021).

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