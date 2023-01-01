Алёна Бронникова В Перми снова ищут подрядчика на разработку предложений по развитию аэропорта Исполнение по предыдущему договору прекращено Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

АО «Международный аэропорт «Пермь» вновь проводит конкурс на разработку предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса «Большое Савино». Информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен произвести расчёт параметров аэровокзального комплекса, необходимых для этапа развития до 2035-го и 2045 года, сопоставить с параметрами аэродромной инфраструктуры, определить оптимальный сценарий этапов развития его технологических зон, перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей.

Кроме того, исполнитель должен предложить оптимальные конструктивные решения с учётом примыкания новых элементов к существующему зданию аэровокзала. А также выполнить 3D-моделирование новых пристраиваемых участков с учётом имеющихся проектных архитектурных решений, произвести укрупнённую оценку стоимости этапов развития в ценах третьего квартала 2023 года.

Начальная цена — 8,4 млн руб. Заявки принимаются до 1 декабря, итоги подведут 8 декабря.

Поиск подрядчика на выполнение данных работ уже проводился летом. Начальная цена была указана та же. По итогам конкурса был выбран подрядчик, предложивший наименьшую сумму — 5,9 млн руб. Согласно информации сайта, договор был размещён 6 сентября и уже 21-го числа был расторгнут. Информация об исполнителе не была указана.





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