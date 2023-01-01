На разработку предложений по развитию аэропорта Перми выделили 8,4 млн рублей Подрядчика определят 17 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начат поиск подрядчика на выполнение работ по разработке предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса пермского аэропорта «Большое Савино». Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 8,4 млн рублей. Заявки принимаются до 11 августа, исполнителя определят 17 августа.

Подрядчик должен произвести расчёт параметров аэровокзального комплекса, необходимых для этапа развития до 2035 года и до 2045 года, сопоставить с параметрами аэродромной инфраструктуры, обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влиявших на пропускную способность: перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей. Исполнитель также должен предложить оптимальные конструктивные решения с учетом примыкания новых элементов к существующему зданию аэровокзала, выполнить 3D моделирование новых пристраиваемых участков с учётом имеющихся проектных архитектурных решений, произвести укрупнённую оценку стоимости этапов развития в ценах третьего квартала 2023 года.

Сценарии развития должны учитывать безостановочный цикл работы аэровокзала в период реконструкции на всех этапах.

Все работы требуется выполнить в течение 60 дней с даты заключения договора.

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