Максим Артамонов Предложения по развитию аэропорта Перми разработают за 5,9 млн рублей Исполнитель пока не называется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён разработчик предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса пермского аэропорта Большое Савино. Согласно данным протокола итогов аукциона, изменилась цена контракта — с 8,4 на 5,9 млн руб.

Информация о победителе пока не размещена.

Напомним, подрядчик должен произвести расчёт параметров аэровокзального комплекса, необходимых для этапа развития до 2035-го и 2045 года, сопоставить с параметрами аэродромной инфраструктуры, обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влияющих на пропускную способность перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей.

Кроме того, исполнитель должен предложить оптимальные конструктивные решения с учётом примыкания новых элементов к существующему зданию аэровокзала, выполнить 3D-моделирование пристраиваемых участков с учётом имеющихся проектных архитектурных решений, произвести укрупнённую оценку стоимости этапов развития в ценах третьего квартала 2023 года.

Сценарии развития должны учитывать безостановочный цикл работы аэровокзала в период реконструкции на всех этапах.

Все работы требуется выполнить в течение 60 дней с даты заключения договора.

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