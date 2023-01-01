Строительство нового зоопарка в Перми оплачено на 44,8% Точной информации о физической готовности объекта нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как говорится в заключении КСП Пермского края, работы по строительству нового зоопарка в Перми на 1 июля 2023 года выполнены на 44,8%. Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», данная цифра отражает лишь финансовую готовность проекта, а не его физическое состояние. Кроме того, опубликованный процент высчитывался из реализации всего комплекса работ, включая художественное оформление.

Геннадий Тушнолобов, председатель КСП, подтвердил, что указанная цифра отражает лишь оплаченные работы, и точной информации о физической готовности зоопарка он не знает. Минстрой также не сообщил эту цифру.

Согласно инвестиционной программе Пермского края, общая стоимость строительства зоопарка в пермском микрорайоне Нагорном составляет 6,68 млрд руб. С начала реализации проекта в 2016 году на 1 января 2023 года было потрачено 2,6 млрд руб., а основная часть расходов, в размере 3,35 млрд руб., была запланирована на текущий год. Кроме того, планируется направить 661,4 млрд в 2024-м и ещё 63,6 млн в 2025-м.

Ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский заявил, что новый зоопарк может открыться для посетителей к лету 2024 года, а окончательное завершение строительства запланировано на 2025 год.

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