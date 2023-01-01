Новый зоопарк в Перми откроется не раньше лета 2024 года Окончательный ввод в эксплуатацию планируется через несколько лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новый зоопарк в Перми планируется открыть для посетителей летом 2024 года, заявил вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский. А окончательный ввод произойдёт даже не в следующем году.

Чиновник пояснил изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что часть запланированных вольеров только проектируется, а что-то «ещё не отторговано».

Напомним, строительство нового зоопарка началось в Перми в 2017 году и продолжается до сих пор. Первый этап комплекса был завершён в 2022-м, в апреле 2023-го животных из контактного зоопарка на ул. Монастырской, 10 перевезли в новый комплекс. Планировалось, что осенью 2023 года перевезут остальных животных.

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