Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл в Новосибирске Поделиться Твитнуть

Футболисты «Амкара» в 17-м туре чемпионата среди команд группы «Серебро» во Второй лиге провели матч на выезде с ФК «Новосибирск». Борьбы в этой встрече не получилось. Хозяева забили по голу в каждом тайме и победили с итоговым счётом 2:0.

11 ноября на своём поле подопечные Ивана Черенчикова сыграют с ФК «Челябинск». ​ Все вырученные от продажи билетов на эту игру средства пойдут семье Кирилла Кочетова. Напомним, ночью 12 октября на трассе Пермь—Екатеринбург произошло ДТП: в аварию попали четыре пермских футболиста. Воспитанник и экс-футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте, форвард Кирилл Кочетов ушёл из жизни 1 ноября в больнице.

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