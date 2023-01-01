Плату за посещение ООПТ в Прикамье направили на обустройство экотропы у Усьвинских Столбов Поделиться Твитнуть

фото Дирекции природного парка «Пермский»

Сотрудниками Дирекции природного парка «Пермский» проведены работы по обустройству начала экологической тропы около Усьвинских Столбов. Об этом сообщили в администрации парка.

В частности, для удобства посетителей были уложены настилы, установлены аншлаги с информацией, интерактивные малые архитектурные формы со сведениями о «лесных жителях» Усьвинского участка парка «Пермский», в начале экотропы появилась входная группа.

Как отметили в парке, все эти изменения стали возможны, в том числе, благодаря введению платы.

Напомним, посещение особо охраняемых природных территорий в Прикамье стало платным с 7 июля. Турсбор установлен в размере 100 руб. с человека.

С 29 сентября туристов, не оплативших сбор за посещение природного парка «Пермский» и охраняемых ландшафтов «Полюд (Полюдов камень)» и «Колчимский (Помяненный) камень», могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 3 до 4 тыс. руб.

«Новый компаньон» ранее писал о том, как работает механизм туристического сбора и что он в себя включает.

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