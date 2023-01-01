Власти Перми согласовали облик новой школы на улице Уральской Копка котлована под фундамент должно начаться в ноябре Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Городская комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид здания школы возле Цирка (ул. Уральская, 110). Об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. Ранее на этом месте стояло историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Хотя официально оно не являлось объектом культурного наследия, власти решили воссоздать его облик в том же виде.

Администрация Перми

В ведомстве напомнили, что стройка пока не началась. Сейчас только разработана и направлена на госэкспертизу проектная документация. На строительной площадке ведутся подготовительные работы: завершён демонтаж разрушенной части здания, проводятся мероприятия по выносу инженерных сетей. К копке котлована планируется приступить в течение ноября.

Реконструкцию исторического здания будет вести ООО «ЖБК-Строй». Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. В августе 2023 года выяснилось, что цена стройки поднялась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. выделят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн руб. — из краевого. После завершения работ (в конце 2025 года) здесь разместится школа № 146. Учебное заведение будет рассчитано на 500 учеников с 7 по 11 класс.

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

Комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Перми была создана 13 октября. Её возглавил первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин. Задача нового органа — проверка разделов проектной документации на соответствие схем объёмно-планировочных и архитектурных решений требованиям градостроительного регламента ПЗЗ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что комиссия согласовала внешний вид зданий по ул. Формовщиков, 23 и ул. Героев Хасана, 54.

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