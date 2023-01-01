Администрация Перми заключила контракт на реконструкцию здания по улице Уральской, 110 К концу 2025 года ООО «ЖБК-Строй» должно построить здесь школу Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

Администрация Перми заключила контракт с ООО «ЖБК-Строй» на реконструкцию бывшего общежития по ул. Уральской, 110 (историческое здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера возле Цирка). Об этом сообщили в минстрое Прикамья.

После завершения работ здесь разместится школа № 146. Учебное заведение рассчитано на 400 учеников с 7 по 11 класс.

В ведомстве напомнили, что до конца 2023 года подрядчик должен провести изыскания, разработать и защитить проект. Завершить реконструкцию планируется к концу 2025 года.

В городской администрации подчеркнули, что здание расположено на территории, которая является объектом культурного наследия — достопримечательное место «Городские горки». Поэтому реконструкцию проведут в существующих габаритах здания и с сохранением архитектурных решений внешнего облика.

Как заявил технический директор ООО «ЖБК-Строй» Сергей Вязовиков, сейчас компания приступает к детальному обследованию здания и проектно-изыскательским работам, после чего будут проведены историко-культурная и государственная экспертизы. Вязовиков добавил, что компания имеет опыт работы со сложными объектами проектирования и строительства, а данный объект именно такой: он требует воссоздания внешнего облика и внешних габаритов здания, при этом после завершения работ оно «должно отвечать всем современным стандартам».

Согласно техзаданию, в школе должны быть оборудованы современные учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с читальным залом, медицинский блок. На территории школы планируется разместить зону спорта и зону отдыха.

Напомним, стоимость контракта составляет 645,6 млн руб.

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