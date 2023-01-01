Максим Артамонов В Перми комиссия по согласованию внешнего вида новостроек одобрила первые два объекта капстроительства Здания построят на улице Формовщиков, 23 и улице Героев Хасана, 54 Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте градостроительства и архитектуры администрации (ДГА) Перми, в городе начала работу новая комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Уже состоялись два заседания.

Они проводятся по мере поступления заявлений о согласовании архитектурно-градостроительного облика, отметили в мэрии Перми.

Так, на первом заседании комиссия согласовала архитектурно-градостроительный облик многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по улице Формовщиков, 23 в Индустриальном районе. Предполагаемая площадь этого дома составит 5 200 кв. м. Это будет 9-этажка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410601:23. Разработчик — ООО «Арт-Проект 59».

Также было согласован архитектурно-градостроительный облик «Здания делового управления» площадью 1061,92 кв. м по ул. Героев Хасана, 54 в Свердловском районе. Двухэтажное здание планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410921:23. Разработчиком выступило ООО «УралСпецПроект».

Напомним, глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление администрации города «О создании комиссии по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Перми». Оно вступило в силу с 13 октября, но распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.

Комиссия рассматривает разделы проектной документации объектов капстроительства: проверяет соответствие схем объёмно-планировочных и архитектурных решений требованиям АГО, выдаёт заключения о соответствии или несоответствии облика зданий требованиям градостроительного регламента Правил землепользования и застройки.

Председателем комиссии после её создания был назначен первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин. Его заместителем стал начальник управления архитектуры и городского дизайна этого же департамента Сергей Карасёв.

Всего в комиссию вошли 12 человек, среди них представители краевых ведомств: Минимущества, Минприроды, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, а также профессионального сообщества архитекторов.

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