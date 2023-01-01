Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Названы главные культурные события ноября в рамках празднования 300-летия Перми Поделиться Твитнуть

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newsko.ru

На заседании правительства Пермского края глава регионального минкульта Алла Платонова рассказала, какие события пройдут в ноябре в рамках празднования трёхсотлетия Перми.

Главным станет Международный органный фестиваль Пермской филармонии. Событие дважды юбилейное: пермскому органу в этом году исполняется 20 лет.

Продолжаются показы лучших спектаклей России в рамках программы «Золотая маска» в Перми». 7 и 8 ноября на сцене Пермского ТЮЗа состоятся показы спектакля Новосибирского театра «Старый дом» «Танцующая в темноте» (18+), а 28 и 29 ноября на сцене Театра-Театра — спектакля «Сын» (18+) Российского национального молодёжного театра (Москва).

Впервые в Перми 8 и 9 ноября пройдёт историко-культурный форум «Культура 3.00». Его центральным событием станет форсайт-сессия «Какой должна быть культурная политика Перми через 15 лет», на которой будут представлены результаты специально проведённого большого социологического исследования. Задача форсайт-сессии — объединить научное сообщество, практиков сферы культуры и жителей города, чтобы вместе выработать принципы региональной культурной политики на ближайшие 15 лет.

На форум приедут признанные эксперты и практики, к которым присоединятся деятели культуры города и края. Предстоит разговор о том, как Пермь трансформировалась из провинциального города в мегаполис и каковы перспективы её постиндустриального развития. В эти дни состоятся мастер-классы от участников и экспертов конкурса «Лучшие практики в области социально-гуманитарных технологий», а также выставка «Пермские символы и сувениры: столетия творчества».

Конференция пройдёт в отеле «Амакс», присутствовать на событиях могут все желающие по регистрации.

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