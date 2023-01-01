Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский орган празднует юбилей Продолжается продажа билетов на Международный органный фестиваль Поделиться Твитнуть

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newsko.ru

В декабре нынешнего года Пермская филармония отметит важную дату: 20 лет со дня открытия Органного концертного зала. Двадцать лет назад появился пермский орган, решительно изменивший концертную, да и в целом культурную жизнь Перми.

В связи с юбилеем готовится много интересных событий, а прелюдией к ним станет Международный фестиваль органной музыки (6+), который Пермская филармония в этом году проводит уже в 18-й раз. С 3 по 10 ноября запланировано девять концертов в формате «Орган+». На сцене Органного концертного зала выступят музыканты из России, Армении, Узбекистана, Венгрии и Франции.

Орган предстанет как сольный инструмент (органисты Тимур Халиуллин из Белгорода 3 ноября в 19:00 и Мансур Юсупов из Калининграда 4 ноября в 15:00) и в ансамбле с различными музыкальными инструментами, в том числе редкими и необычными: вибрафоном и фортепиано (Александр Ашкинази и Татьяна Жирихина из Санкт-Петербурга с органисткой Марией Лобецкой, 5 ноября в 19:00), дудуком (трио дудукистов и органистка Эгине Барсегян из Армении, 6 ноября в 19:00), скрипкой (Эва Дюлфалви и органист Жолт Мате Месарош из Венгрии, 7 ноября в 19:00), узбекской флейтой — наем (Батыр Досимбетов и органистка Мунира Аминова из Узбекистана, 9 ноября в 19:00), трубой (Яна Деликатная, Марат Зайнуллин из Казани и главный органист Московского зала «Зарядье» Лада Лабзина, 10 ноября в 19:00).

На открытии фестиваля 3 ноября выступит Тимур Халиуллин, которого смело можно назвать одним из самых любимых музыкантов пермской публики. Все его выступления в Перми становились событиями. В этот раз он представит программу «Кино-орган. От Баха до Циммера»: в неё вошли музыкальные произведения, звучащие в известных фильмах, от классики до авторских сочинений в переложениях для органа, сделанных самим Халиуллиным. Этот концерт вошёл в программу Всероссийской Ночи искусств.

В фестивале примет участие лирический баритон Жоаким Коффинье-Барри из Франции в сопровождении органиста из Санкт-Петербурга Даниэля Зарецкого 8 ноября в 19:00.

В программы концертов включена музыка самых разных эпох и стилей, музыкальные премьеры и новые прочтения классических произведений, например, музыка романтизма и барокко в стиле танго.

Все программы XVIII Международного фестиваля органной музыки будут транслироваться в режиме онлайн в филиалах Виртуального концертного зала Пермской филармонии на территории края, однако посещение концертов в Органном зале — это особенное событие. Билеты уже доступны в кассах Органного зала и онлайн. Для молодёжи 14-22 лет доступна покупка по Пушкинской карте.

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