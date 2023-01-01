Алёна Бронникова На следующей неделе в Перми состоится историко-научный форум «Культура 3.00» Участники поделятся культурным опытом и спроектируют культурную политику региональной столицы на 15 лет Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В начале ноября в Перми состоится одно из самых важных событий культурной линейки юбилейного года. В премьер-отеле «Амакс» 8 и 9 ноября пройдёт историко-научный форум «Культура 3.00», на котором соберутся эксперты из разных регионов и жители города, чтобы обсудить современную ситуацию в сфере культуры Прикамья и её дальнейшее развитие.

В преддверии форума 2 ноября краевое министерство культуры организовало пресс-завтрак, где спикеры подробно рассказали о грядущем событии и ответили на вопросы журналистов.

Как сообщила глава ведомства Алла Платонова, целью форума является освещение темы трансформации Перми от провинциального города к современному мегаполису, влияние культуры на жизнь пермяков, их восприятие культурных событий и планирование дальнейшей культурной политики города. Она отметила, что культура определяется не только деятельностью учреждений, проведением праздников, образованием в сфере искусств, но и определяет вектор развития общества и самого региона.

«Мы считаем очень важным на сегодня, на 300-летие, с одной стороны, посмотреть на свой прошлый опыт, с другой — проектировать всем вместе будущее. И в этой части мы рассчитываем, что в работе форума примут участие и практики культуры. На форум приглашено много экспертов, география обширна. Мы планируем их опыт культурной деятельности, культурного проектирования учесть и в своей работе», — сообщила Алла Платонова.

Центральным мероприятием станет форсайт-сессия «Какой должна быть культурная политика Перми через 15 лет», которая запланирована на 8 ноября. Участникам представят результаты социологического исследования среди жителей Перми и Пермского края. Представители научного сообщества, бизнеса, промышленности, практики в сфере культуры, общественники и студенты смогут обменяться опытом, поделиться мнением и спроектировать дальнейшее развитие отрасли в Перми.

Доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ Олег Лысенко поделился подробностями исследования и отметил, что жители региона, вопреки существующему мнению о консервативном отношении к культуре, открыты новому. Так, выяснилось, что большинство пермяков считают её важной функцией не только воспитания, но и возможности для творчества и самовыражения. Также в рамках опроса им предложили поделиться ожиданиями от краевых властей. По мнению спикера, полученные результаты необходимо будет учесть в планировании культурной политики будущего.

Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм отметил тягу публики к культурным ценностям, искусству, которое бывает порой непонятным для широкого зрителя. И добавил, что за последние годы в Перми произошли заметные изменения в её восприятии событий.

«У нас реально за эти годы, я бы сказал, десятилетия, произошло очень сильное художественное воспитание публики. Публика наша, притом в большой массе, готова воспринимать разные формы. Я думаю, что сегодня главной, основной позицией являются культурные художественные институции. Они у нас очень мощные, обладают большим ресурсом, большим знанием и стремлением к разнообразию. То есть то, что делает вообще коллективное сознание, — двигает вперёд», — поделился режиссёр.

Он также отметил, что бизнес не участвует в этом процессе. Поэтому одной из задач форума станет также определение взгляда бизнес-сообщества и промышленности на культуру и поиск точек соприкосновения этих отраслей.

Кроме этого, на площадке форума состоятся Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная и локальная культурная идентичность в России: история поисков и обретений», мастер-классы, круглый стол «Современная урбанистика и социально-гуманитарные технологии решения городских проблем», питчинг-сессия «Социально-гуманитарные технологии Перми», выставка «Пермские символы и сувениры: столетия творчества». Мероприятия посетят гости из Беларуси, Москвы, Екатеринбурга и других регионов России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.