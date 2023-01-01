В правительстве Прикамья прокомментировали показательные мероприятия ФСБ Обыски прошли в КРПК и Агентстве новых технологий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ситуацию с выемкой документов в офисе АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и подведомственном краевому минкульту Агентстве новых технологий (АНТ) прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

В кабмине отметили, что ежемесячно исполнительные органы власти Прикамья по запросам прокуратуры, полиции, других силовых ведомств предоставляет всю необходимую информацию. Это является обычной практикой. Поэтому «при выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», отметили в правительстве.

Об оперативных мероприятиях в КРПК и АНТ стало известно 2 ноября.

Напомним, 31 октября ФСБ проводили выемки документов в офисе компании «Северстрой» — подрядчика строительства новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66.

В тот же день в МУП «Пермгорэлектротранс» были задержаны заместитель гендиректора по финансово-экономической деятельности Андрей Волосатых и начальник автопарка Сергей Семушев.





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