Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» ФСБ проверяет подрядчика строительства новой сцены пермского ТЮЗа В театре обыски не проводились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» директор по развитию Пермского театра юного зрителя Алексей Лукашов, информация о выемке документов в Пермском ТЮЗе не является корректной. ФСБ проводит оперативные мероприятия в офисе компании «Северстрой», которая является подрядчиком строительства новой сцены театра по ул. Пермской, 66.

«Они не у нас, а в компании «Северстрой» извлекают документы, миграционная служба их проверяет… Всё это касается подрядчика, к театру никаких вопросов нет», — утверждает Алексей Лукашов.

Напомним, ранее действия компании «Северстрой», которая на время возведения новой сцены ТЮЗа перекрыла автомобильное движение по ул. Пермской и ликвидировала 27 парковочных мест, привели к конфликту между театром и мэрией. И.о. главы Перми Эдуард Хайруллин потребовал с театра компенсации прибыли, недополученной городским бюджетом из-за закрытия платной парковки, указывая при этом, что сроки перекрытия улицы неоднократно продлялись. В ответ директор театра Артём Агеев официально попросил перевести ТЮЗ в подчинение краевому минкульту, и эта просьба была выполнена.

Ранее СМИ сообщили о выемке документов 31 октября в МАУК «Театр юного зрителя».

Ввод в эксплуатацию новой сцены ТЮЗа планируется в декабре.

Константин Долгановский

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